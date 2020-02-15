Kocaeli'de kamyonet çalan zanlı Yalova'da yakalandı
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Kocaeli'de kamyonet çalan zanlı Yalova'da yakalandı

Kocaeli'nden bir kargo firmasına ait kamyoneti çalan hırsızlık zanlısı yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu Yalova'da yakalandı.

15.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:56
Kocaeli'de kamyonet çalan zanlı Yalova'da yakalandı

'nden bir kargo firmasına ait kamyoneti çalan hırsızlık zanlısı yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu 'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kargo firması çalışanının, çalışır vaziyette bıraktığı 41 ACA 974 plakalı kamyoneti çalan A.K. (30), olay yerinden kaçmaya başladı.

Karamürsel ilçesinde kaçışı sırasında 4 araca çarptığı öğrenilen A.K.'nin Yalova istikametine geldiği bilgisine alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesinde kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan A.K. ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı.

Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisine kadar süren kovalamaca sonucu kamyonet durduruldu.

Yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, Yalova İl Emniyeti Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kocaeli'de kamyonet çalan zanlı Yalova'da yakalandı
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