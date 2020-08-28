Kocaeli'de kamyonet bariyere çarptı: 1 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi kavşağında ilerleyen İrfan El idaresindeki 34 BA 9329 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kavşaktaki trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA