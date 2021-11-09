Kocaeli'de kamyondan yola dökülen mısırlar ulaşımı aksattı - Haberler
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Kocaeli'de kamyondan yola dökülen mısırlar ulaşımı aksattı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kamyondan yola dökülen mısırlar ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken arka kapağı açılan kamyondan yola dökülen mısırlar ulaşımda aksamaya neden oldu.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeyken arka kapağı açılan kamyondan yola dökülen mısırlar ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ankara yönünde seyir halinde olan Gürkan B. idaresindeki 41 ADY 470 plakalı mısır yüklü kamyonun İzmit Körfez Mahallesi'nde arka kapağının açılması sonucu yola mısırlar döküldü.

Dökülen mısırlar D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafiğin aksamasına neden olurken, bölgeye polis ve temizlik ekipleri sevk edildi.

Yola dökülen mısırlar, iş makineleri ve temizlik ekiplerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı.

Temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik akışı normale dönerken, sürücüye "yükü kara yoluna akacak, dökülecek, saçılacak, sızacak şekilde yüklemek"ten para cezası kesildi.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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