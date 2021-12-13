Kocaeli'de kamyonda 7,6 milyon kaçak makaron yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de kamyonda 7,6 milyon kaçak makaron yakalandı

Kocaeli'de kamyonda 7,6 milyon kaçak makaron yakalandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda, 7 milyon 630 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda, 7 milyon 630 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları kamyonda arama yaptı.

Ekipler, aramada, 7 milyon 630 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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