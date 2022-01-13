Kamyonda 4 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kamyonda 4 milyon 560 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan kamyonda arama gerçekleştirildi.

Aramada gümrük kaçağı 4 milyon 560 bin boş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, bir şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem yaptı.