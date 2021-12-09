Kocaeli'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Mehmet Kutsi Başsarıoğlu (42) idaresindeki 67 LF 362 plakalı hafif ticari araç, Akmeşe mevkisinde, İsmail D'nin kullandığı 41 HB 519 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kamyonun altına sıkışan araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Başsarıoğlu'nun cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri