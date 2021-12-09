Kocaeli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'den meclis toplantısında çok konuşulacak sözler: Dilovası'nda ne kadar gay varmış