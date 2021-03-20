Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif Erdağı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif Erdağı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Körfez Güney Mahallesi'nde ikamet eden Erdağı, dün Derince Yenikent Mahallesi'ndeki ablasının yanına gitti.
Yeğenlerini parka götüren Erdağı'nın, burada fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Erdağı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ilk tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdağı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elif Erdağı'nın cenazesi, Körfez İgsaş Camisi'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman