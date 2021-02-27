Kocaeli'de kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi

27.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:50
Kocaeli'de kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehanede yakalanan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehanede yakalanan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreste yapılan uygulamada içerideki 12 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 00:51:20. #1.14#
title