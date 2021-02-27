Kocaeli'de kahvehanede yakalanan 12 kişiye para cezası verildi
27.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:50
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehanede yakalanan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehanede yakalanan 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adreste yapılan uygulamada içerideki 12 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay