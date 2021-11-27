Kocaeli'de kafasına beton parçası düşen kadın yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de kafasına beton parçası düşen kadın yaralandı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kafasına beton parçası düşen kadın yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kafasına apartmandan kopan beton parçası düşen kadın yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kafasına apartmandan kopan beton parçası düşen kadın yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde marketten çıkan E.U'nun (42) kafasına apartmanın dış cephesinden kopan beton parçası düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.

E.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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