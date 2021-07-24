Kocaeli'de kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Mevlana Mahallesi 839/3 Sokak'ta bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, etrafındaki betonu kırdıkları boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal