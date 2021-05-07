Kocaeli'de kadınlar mukabele geleneğini çevrim içi ortamda sürdürüyor
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Kocaeli'de kadınlar mukabele geleneğini çevrim içi ortamda sürdürüyor

Kocaeli'de kadınlar mukabele geleneğini çevrim içi ortamda sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerleri, mukabele geleneğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrim içi ortama taşıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerleri, mukabele geleneğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrim içi ortama taşıdı.

KO-MEK Kur'an-ı Kerim'i Okuma Kursiyerleri, ramazan ayında İslam'da önemli bir yeri olan ve 14 asırdır devam eden mukabele geleneğini sürdürmek için harekete geçti.

Kursiyer kadınlar, Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayının ilk gününden itibaren çevrim içi olarak mukabele okumaya başladı.

Kur'an-ı Kerim'i okuma usta öğreticilerinin desteğiyle çevrimi içi ortamda yapılan mukabele okumalarına 6 kurs merkezinden 78 kadın evden katılıyor.

Kursiyerler, ramazanın sonuna kadar devam edecek okumalar sayesinde çevrim içi de olsa Hatmi Şerif tilavetinin mutluluğunu yaşıyor.

Mukabelelerin hatim duasının Kadir Gecesi'nde camilerde yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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