Kocaeli'de kadınlar doğal sabun ve el kremi yapımını öğrendi - Haberler
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Kocaeli'de kadınlar doğal sabun ve el kremi yapımını öğrendi

AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de kadınlar doğal sabun ve el kremi yapımını öğrendi

Kocaeli'de atölye etkinliğinde buluşan kadınlar, kantaron ve zeytinyağı kullanarak doğal sabun ve el kremi yapmayı öğrendi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de atölye etkinliğinde buluşan kadınlar, kantaron ve zeytinyağı kullanarak doğal sabun ve el kremi yapmayı öğrendi.

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği merkezinde bir araya gelen üye kadınlar, atölye etkinliğine katıldı.

Kantaron ve zeytinyağından doğal sabun ve el kremi üreten kadınlar, daha sonra Başkan Ayten Kuşkonmaz'ın daveti üzerine gelen kadın girişimci Şeniz Fahralı Bilgin ile buluştu.

Bilgin, kariyer basamaklarını aktardığı kadınlarla kişisel gelişim üzerine sohbet gerçekleştirdi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Trakya Bölgesi, Kocaeli, Atölye, Güncel, Haber

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