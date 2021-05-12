Kocaeli'de kadının darbedilmesi güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kadının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kadının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 3 Mayıs'ta Barbaros Mahallesi'ndeki evinden çıkan Efsun H, eski eşi olduğu öğrenilen G.Ş'nin saldırısına uğradı.
Sopayla kadını darp eden G.Ş, olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kadın, vücuduna aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.
Hastanede tedavi altına alınan kadın, G.Ş'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan G.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, G.Ş'nin sopayla kadını darbetmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız