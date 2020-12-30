Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

30.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:13

Son dakika haber... Kocaeli'de düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışı ya da imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent genelinde 115 iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, sahte içki şişelerinin bulunduğu yerde "Bunlar zehirli dikkat" yazılı kağıt olduğu görüldü.

Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Sakarya Türk Lirası Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:16:14. #1.15#
title