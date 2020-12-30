Son Dakika | Kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışı ya da imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent genelinde 115 iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, sahte içki şişelerinin bulunduğu yerde "Bunlar zehirli dikkat" yazılı kağıt olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı