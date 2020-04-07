Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak üretilen 5 bin maskeye el konuldu.
07.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:28
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak üretilen 5 bin maskeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 bin maske ele geçirildi.
İmalathanedeki bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA