Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı. Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin cerrahi maske ele geçirildi. İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA