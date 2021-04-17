Kocaeli'de kaçak tütün satan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı
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Kocaeli'de kaçak tütün satan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı

Kocaeli'de kaçak tütün satan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kentteki 5 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 73 bin 200 boş makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün ve 26 bin 600 içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 zanlı hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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