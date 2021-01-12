Kocaeli'de kaçak tütün operasyonları
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Kocaeli'de kaçak tütün operasyonları

12.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:24
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonları

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonlarında 5 kişi hakkında adli, bir iş yeri sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonlarında 5 kişi hakkında adli, bir iş yeri sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kaçakçılığın men ve takibi"ne yönelik çalışmada iş yerleri ile bir araçta arama gerçekleştirildi.

Operasyonda, çeşitli markalarda 200'lük toplam 184 kutuda kıyılmış tütünle doldurulmuş 36 bin 800 içime ve satışa hazır hale getirilen makaron, 20'lik 200 şeffaf poşette içine kıyılmış tütün doldurulan içime ve satışa hazır hale getirilen 4 bin makaron, 19 kilogram üzerinde uyarıcı yazılar bulunan ambalajlı bandrolsüz kaçak tütün, 31 kilogram açık tütün, 250 gram nargile tütünü ve gizli zulası bulunan, TAPDK belgesi olmadan faaliyet gösteren bir iş yerinden 9 kilogram değişik markalarda ambalajlı tütün elde edildi.

Konuya ilişkin 5 kişi hakkında adli, bir iş yeri sahibine ise idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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