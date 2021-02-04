Kocaeli'de kaçak tarım ilacı üretilen çiftlikte 18 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de kaçak tarım ilacı üretilen çiftlikte 18 düzensiz göçmen yakalandı

04.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:50
Kocaeli'de kaçak tarım ilacı üretilen çiftlikte 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak tarım ilacı üretilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 18 düzensiz göçmen yakalandı, 20 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak tarım ilacı üretilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 18 düzensiz göçmen yakalandı, 20 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sevindikli Mahallesi'nde bir çiftlikte farklı firmaların isimleri kullanılarak taklit tarım ilacı üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, iş yerinde yasa dışı ve izinsiz çalıştırılan 16'sı Afgan, diğerleri Özbek ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Belediye tarafından mühürlenen çiftlikte yapılan aramalar sonucu, ekipmanlarla piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 1240 tarım ilacı, 48 tarım tozu, 41 torba kalsiyum karbonat, 51 torba amonyum sülfat, 12 torba lactalis, 7 torba spemat, 268 litre movento, 1080 calyps, 540 litre tiner, 140 kilogram sentetik demir tozu, 14 bin 500 litre yağ, 4 bin 250 litre karma sıvı, farklı ilaç firmalarının adına düzenlenmiş çeşitli ebatlarda 24 bin 521 karton kutu, 9 bin 6 plastik kutu, 70 folyo, 7 bin 500 üzerinde firma ismi yazılı şeffaf bant, 65 bin 665 ölçek, 3 bin 500 poşet ile 22 bin kapağa el konuldu.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Barış Manço Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Deniz Türüç
Tüm Haberler Silah Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kaçak tarım ilacı üretilen çiftlikte 18 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 22:56:44. #1.14#
title