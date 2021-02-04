Kocaeli'de kaçak tarım ilacı üretilen çiftlikte 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak tarım ilacı üretilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 18 düzensiz göçmen yakalandı, 20 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sevindikli Mahallesi'nde bir çiftlikte farklı firmaların isimleri kullanılarak taklit tarım ilacı üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, iş yerinde yasa dışı ve izinsiz çalıştırılan 16'sı Afgan, diğerleri Özbek ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Belediye tarafından mühürlenen çiftlikte yapılan aramalar sonucu, ekipmanlarla piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 1240 tarım ilacı, 48 tarım tozu, 41 torba kalsiyum karbonat, 51 torba amonyum sülfat, 12 torba lactalis, 7 torba spemat, 268 litre movento, 1080 calyps, 540 litre tiner, 140 kilogram sentetik demir tozu, 14 bin 500 litre yağ, 4 bin 250 litre karma sıvı, farklı ilaç firmalarının adına düzenlenmiş çeşitli ebatlarda 24 bin 521 karton kutu, 9 bin 6 plastik kutu, 70 folyo, 7 bin 500 üzerinde firma ismi yazılı şeffaf bant, 65 bin 665 ölçek, 3 bin 500 poşet ile 22 bin kapağa el konuldu.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay