Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

14.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:46
Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan 2 otobüste 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan 2 otobüste 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda otoyolda 2 otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 350 paket sigara ile 2 akıllı telefon ele geçirdi.

Ekipler, konuyla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:48:52. #1.14#
title