Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

31.10.2019 13:22

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Karamürsel'de iki tıra operasyon düzenlendi.

Tırlarda yapılan aramada 2 bin 900 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, tırların sürücüleri A.C. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA