Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Kavaklı Mahallesi'nde M.E'nin doğu illeri ile yurt dışından gelen tırlardan kaçak sigara temin ettiği ve bunları sattığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheli M.E'nin aracında yapılan aramada 4 bin paket bandrolsüz sigara bulundu.
Gözaltına alınan M.E, jandarmada ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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