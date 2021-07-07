Kocaeli'de kaçak olduğu değerlendirilen 66 litre etil alkol ele geçirildi
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Kocaeli'de kaçak olduğu değerlendirilen 66 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak olduğu değerlendirilen 66 litre etil alkol ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 66 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 66 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçedeki bir iş yeri ile araçta arama yapıldı.

Ekipler, üzerinde tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ibaresi bulunan 33 şişede 66 litre etil alkol ile çeşitli markalarda 105 alkol aroması ele geçirdi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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