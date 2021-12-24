Kocaeli'de kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkol ele geçirildi
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkol ele geçirildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, 26 kolide 104 bidonda 520 kilogram etil alkol ele geçirdi.

Konuyla ilgili 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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