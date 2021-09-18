Kocaeli'de kaçak muayenehaneye yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak olarak işletilen muayenehaneye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken içerdeki malzemelere de el konuldu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy Mahallesi'nde kendisini diş doktoru olarak tanıtan bir kişinin Suriye uyruklu kişileri ücret karşılığı muayene ettiği, diş tedavisi yaptığı ve ilaç sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda, içerideki cihaz, ekipman ve ilaçlara el konulurken şüpheli gözaltına alındı.