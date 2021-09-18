Kocaeli'de kaçak muayenehaneye operasyonda gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı - Haberler
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Kocaeli'de kaçak muayenehaneye operasyonda gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kaçak muayenehaneye operasyonda gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak işletilen muayenehaneye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak işletilen muayenehaneye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadıköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak Suriye uyruklu kişileri ücret karşılığı muayene ettiği, diş tedavisi yaptığı ve ilaç sattığı öne sürülen kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda, cihaz, ekipman ve ilaçlara el konulmuş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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