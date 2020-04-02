Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine polis baskını Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen polis baskınlarında, kaçak olarak üretilen 2 bin cerrahi maske ve 6 bin maskelik malzemeye el konuldu.

Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen polis baskınlarında, kaçak olarak üretilen 2 bin cerrahi maske ve 6 bin maskelik malzemeye el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelerde izinsiz tıbbi malzeme üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2 bin adet cerrahi maske ve 6 bin adet de cerrahi maske yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış kumaş ile çok miktarda malzeme ele geçirildi. İmalathanelerdeki şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA