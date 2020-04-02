Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskın Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskınKOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz maske üretimi yapan imalathanelere düzenlenen baskında 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskın

KOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz maske üretimi yapan imalathanelere düzenlenen baskında 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda izin alınmadan üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 2 bin adet cerrahi maske, 6 bin adet cerrahi maske yapımında kullanılacak kesilmiş kumaş ile çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi. İmalathane sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA