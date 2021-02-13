Kocaeli'de kaçak makaron ve tütün yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaçak 20 bin makaron ve 9 kilo 468 gram tütün ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaçak 20 bin makaron ve 9 kilo 468 gram tütün ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kefken Mahalesi'ndeki bir ev ve iş yerinde kaçak ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, iki elektronik makaron doldurma makinesi, 6 elle makaron doldurma aparatı, 9 bin 864 adet içi dolu makaron, 10 bin 200 boş makaron, 9 kilo 468 gram kıyılmış tütün ve 4 bin 448 paket tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş