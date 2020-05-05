Kocaeli'de kaçak kazı yapan şüphelileri aralarındaki anlaşmazlık ele verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişinin aralarındaki anlaşmazlık dolayısıyla define bulmak amacıyla birlikte kaçak kazı yaptıkları arkadaşlarını ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişinin aralarındaki anlaşmazlık dolayısıyla define bulmak amacıyla birlikte kaçak kazı yaptıkları arkadaşlarını ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 4 kişi yakalandı.

Yassıbağ Mahallesi Toygaroğlu mevkisinde A.T, arsasındaki konteynerin ve içindeki yaşam malzemelerinin çalındığını bildirmesi üzerine İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, konteyner ve yaşam malzemelerini M.P, T.U, K.G. ve T.K'nin Gebze ilçesi Ovacık Mahallesi'ne götürdüğünü ve burada define aramak için kullandığını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramada, define bulmak amacıyla kaçak kazıda kullanılan karot makinesi, bu makinenin uçları, telsiz, dedektörlerle çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, konteyneri çalındığı gerekçesiyle jandarmaya başvuran A.T'nin de define arayan şüphelilerle ortak çalıştığını ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle arkadaşlarını ihbar ettiğini belirledi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili şüpheli A.T'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA