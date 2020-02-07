Kocaeli'de kaçak içki operasyonu
Haberler » Güncel » Kocaeli'de kaçak içki operasyonu - Haber

Kocaeli'de kaçak içki operasyonu

KOCAELİ'de, durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen 765 şişe içki ele geçirildi.

07.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:02
Kocaeli'de kaçak içki operasyonu

'de, durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen 765 şişe içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başiskele ilçesinde takibe aldığı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen 765 şişe içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü C.T., 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler