Kocaeli'de içki imalathanesine baskın
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Kocaeli'de içki imalathanesine baskın

27.10.2020 23:24 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:30
Kocaeli'de içki imalathanesine baskın

KOCAELİ'de, sahte içki imalathanesine baskın düzenlenirken, mayalanmaya bırakılan 171 litre içki, şişelere konulan 50 litre içki ele geçirildi.

KOCAELİ'de, sahte içki imalathanesine baskın düzenlenirken, mayalanmaya bırakılan 171 litre içki, şişelere konulan 50 litre içki ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda evde yapılan aramada 171 litre mayalanmaya bırakılmış içki, 4 litre sahte içki, 150 miligram viski aroması, 4 litre üzüm suyu ele geçirildi. Körfez ilçesindeki başka bir evde yapılan aramada ise 1 litrelik şişeler halinde 50 litre sahte içki ele geçirildi. 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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