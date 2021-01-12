Son dakika haberleri | Kocaeli'de elektronik sigara ve tütün operasyonu
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de elektronik sigara ve tütün operasyonu

12.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:39
Son dakika haberleri | Kocaeli'de elektronik sigara ve tütün operasyonu

Son dakika haberler... KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile elektronik sigara, kaçak nargile ve pipo tütünü ele geçirildi.

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile elektronik sigara, kaçak nargile ve pipo tütünü ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde bulunan 2 evde arama yaptı. Aramalarda; 55 adet elektronik sigara, 154 adet elektronik sigara likiti, 33 adet elektronik sigara başlığı, 24 adet elektronik sigara pili ve 5 adet elektronik sigara pamuğu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.İzmit'te durdurulan bir araçta yapılan aramada ise yaklaşık 75 kilo 130 paket sahte bandrollü nargile tütünü ve 90 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.


Son dakika haberleri | Kocaeli'de elektronik sigara ve tütün operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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