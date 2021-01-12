Son dakika haberleri | Kocaeli'de elektronik sigara ve tütün operasyonu

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile elektronik sigara, kaçak nargile ve pipo tütünü ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde bulunan 2 evde arama yaptı. Aramalarda; 55 adet elektronik sigara, 154 adet elektronik sigara likiti, 33 adet elektronik sigara başlığı, 24 adet elektronik sigara pili ve 5 adet elektronik sigara pamuğu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.İzmit'te durdurulan bir araçta yapılan aramada ise yaklaşık 75 kilo 130 paket sahte bandrollü nargile tütünü ve 90 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı