Kocaeli Valiliği Jandarma Körfez Kaçak Muayenehane 10.06.2021

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak, Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığı muayene eden, diş tedavisi yapan ve ilaç satan A. J. isimli şüphelinin Körfez İlçesi Kuzey Mahallesinde bulunan muayene olarak kullandığı iş yerinde 08. 06. 2021 günü saat 11.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak, Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığı muayene eden, diş tedavisi yapan ve ilaç satan A. J. isimli şüphelinin Körfez İlçesi Kuzey Mahallesinde bulunan muayene olarak kullandığı iş yerinde 08. 06. 2021 günü saat 11. 00 sıralarında yapılan aramada, (1) adet diş tedavi ünite koltuğu, (39) adet diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme, (42) adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi ilaçlar, (27) adet diş yapımında kullanılan ölçü kalıpları, (17) adet yapımı tamamlanmış diş kalıbı, (1) adet diş yapımında kullanılan fırın, (1) adet hassas diş ölçüm aleti (12) adet diş uyuşturma solüsyonu, (1) adet kompresör, (19) adet diş uyuşturmada kullanılan şırınga ve çok sayıda örnek diş numuneleri, diş alçıları ve diş yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup, Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır.

Suç ve suçlu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre