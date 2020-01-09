Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu
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Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, V.K.'ye ait evde yapılan aramada gümrük kaçağı 58 cep telefonu ele geçirildi.

09.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:51
Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu

'nin ilçesinde, V.K.'ye ait evde yapılan aramada gümrük kaçağı 58 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başiskele ilçesinde yaşayan V.K.'nin evinde arama yaptı. Polis, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 58 cep telefonuna el koydu. V.K. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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