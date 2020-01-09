Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu

09.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:51

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, V.K.'ye ait evde yapılan aramada gümrük kaçağı 58 cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başiskele ilçesinde yaşayan V.K.'nin evinde arama yaptı. Polis, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 58 cep telefonuna el koydu. V.K. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA