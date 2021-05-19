Kocaeli'de kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi
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Kocaeli'de kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi açıklarında tekneye yapılan operasyonda kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi açıklarında tekneye yapılan operasyonda kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, teknede yaptığı aramada, kaçak avlanmış 150 çuval midye bulunduğunu belirledi.

Canlı olduğu tespit edilen midyeler denize bırakıldı.

El konulan teknede bulunan M.S, Y.Ö. ve Y.T'ye Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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