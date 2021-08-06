Kocaeli'de kaçak avlanmış 100 çuval midye ele geçirildi
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Kocaeli'de kaçak avlanmış 100 çuval midye ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak avlanmış 100 çuval midye ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi açıklarında tekneye yapılan operasyonda, kaçak avlanmış 100 çuval midye ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi açıklarında tekneye yapılan operasyonda, kaçak avlanmış 100 çuval midye ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ve su ürünleriyle halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ulaşlı açıklarında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine, polis ekipleri botla harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye intikal edilen ekipler, M.B.Ö'yü, tekne üzerinde 100 çuval midyeyle yakaladı.

Kaçak midye avcılığında kullanılan 7 metre uzunluğundaki tekneye el konulurken ele geçirilen midyeler denize bırakıldı.

M.B.Ö. hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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