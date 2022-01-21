Kocaeli'de kaçak 635 bin 200 boş, 39 bin tütün doldurulmuş makaron yakalandı

Kocaeli'deki operasyonda kaçak 635 bin 200 boş, 39 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki operasyonda kaçak 635 bin 200 boş, 39 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma kapsamında Gölcük ilçesinde tespit edilen iki işletmeye ait 4 adreste arama yaptı.

Ekipler, gümrük kaçağı 635 bin 200 makaron, içi kıyılmış tütün doldurulmuş 39 bin makaron, 42 paket 1 kilogramlık gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 3 elektrikli sigara sarma makinesi ve makineleri çalıştırmakta kullanılan 1 hava kompresörü ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.