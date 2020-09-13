Kocaeli'de kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Kocaeli'de kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
13.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:03

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Türk Telekom'a ait bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu hırsızlıkları gerçekleştirdikleri tespit edilen T.H, A.C. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalandıkları araçta yapılan aramada "Türk Telekom" ibareli 3 yelek ve tanıtım kartıyla 3 duba ve 178 metre fiber kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden B.Y'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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