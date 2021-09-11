Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede tramvay yol hattına döşenen kabloların çalınması üzerine gerçekleştirilen çalışma sonucunda şüpheliler O.D. ile O.K. yakalandı.

O.D'nin 26, O.K'nin de 22 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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