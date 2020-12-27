Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı

27.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:40
Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı

Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, kentte şantiye ve iş yerlerinden kablo çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bir süre yapılan incelemenin ardından ekipler, şüpheli baba F.G. ile oğlu F.G'yi İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin İstanbul ve Tekirdağ'da da benzer hırsızlıklar yaptığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Berk Oktay Merve Dizdar Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:41:53. #1.14#
title