Kocaeli'de JASAT ekiplerince yakalanan hükümlü tutuklandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, "nitelikli hırsızlık" ile "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin Kandıra'da bir işletmede kayıt dışı çalıştığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2004 yılından beri kimlik kullanmadığı ve herhangi bir resmi işlem yapmadığı belirlenen S.Y'yi Kandıra'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay