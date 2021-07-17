Kocaeli'de jandarmadan telafi dersindeki öğrencilere trafik eğitimi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Kocaeli'deki 11 okulda jandarma teşkilatı tanıtıldı.

Etkinlikte ayrıca, öğrencilere trafik kuralları ve suçtan korunma yolları konularında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay