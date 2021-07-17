Kocaeli'de jandarmadan telafi dersindeki öğrencilere trafik eğitimi
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Kocaeli'de jandarmadan telafi dersindeki öğrencilere trafik eğitimi

Kocaeli'de jandarmadan telafi dersindeki öğrencilere trafik eğitimi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Kocaeli'deki 11 okulda jandarma teşkilatı tanıtıldı.

Etkinlikte ayrıca, öğrencilere trafik kuralları ve suçtan korunma yolları konularında bilgi verildi.

Kocaeli'de jandarmadan telafi dersindeki öğrencilere trafik eğitimi
Kocaeli'de jandarmadan telafi dersindeki öğrencilere trafik eğitimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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