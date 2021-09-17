Kocaeli'de jandarma, okul çevresinde ve öğrenci servislerinde denetim yaptı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de jandarma ekiplerince "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.
Kocaeli'de jandarma ekiplerince "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yetki bölgelerinde bulunan okulların çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, okulların çevresinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaparken, servis araçları ve okul çevrelerindeki iş yerlerinde denetimler yapıldı.