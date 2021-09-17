Kocaeli'de jandarma, okul çevresinde ve öğrenci servislerinde denetim yaptı - Haberler
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Kocaeli'de jandarma, okul çevresinde ve öğrenci servislerinde denetim yaptı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de jandarma, okul çevresinde ve öğrenci servislerinde denetim yaptı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yetki bölgelerinde bulunan okulların çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, okulların çevresinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaparken, servis araçları ve okul çevrelerindeki iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Kocaeli'de jandarma, okul çevresinde ve öğrenci servislerinde denetim yaptı

Kocaeli'de jandarma, okul çevresinde ve öğrenci servislerinde denetim yaptı

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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