Kocaeli'de İzci ve Doğa Kulüp Liderleri toplantısı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzci ve Doğa Kulüp Liderleri toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzci ve Doğa Kulüp Liderleri toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi tarafından Antikkapı Erguvan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, izcilik branşının kent genelinde yaygınlaştırılması ve kulüplerin sorunları ele alındı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, yaptığı açıklamada, Türk izciliğinin birleştirici misyonu kapsamında izciliğe destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Bu konuda kılavuz model gerçekleştirebileceklerini aktaran Yıldırım, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın izciliğe önem verdiğini, izcilikle ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini vurguladı.

Yıldırım, izcilik çalışmalarıyla doğa sporları branşlarına önem veren kulüplerle sık sık bir araya geldiklerini kaydetti.

Bu sporların gelişmesi adına kulüplerin genel istek ve taleplerini dikkatle dinlediklerini aktaran Yıldırım, diriliş kamp alanları ile eklenecek yeni yerlerin izcilik faaliyetlerinde kullanılabilmesi için planlama yaptıklarını bildirdi.

Daha sonra toplantıda izci kulüpleri temsilcileri fikir ve önerilerini anlattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler masaya yatırıldı.

Toplantıya, İzcilik Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Rıfat Kağanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar'ın yanı sıra birçok kulüpten yetkili katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman