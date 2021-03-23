Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 6 ev tahliye edildi
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Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 6 ev tahliye edildi

23.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:35
Kocaeli'de istinat duvarının çökmesi sonucu 6 ev tahliye edildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde istinat duvarının yağış nedeniyle çökmesi sonucu 6 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde istinat duvarının yağış nedeniyle çökmesi sonucu 6 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, yağış nedeniyle 4 Temmuz Mahallesi 1184. Sokak'taki bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Düşen toprak ve taş parçaları, evlerin arkasında kalan yolun kapanmasına neden oldu.

Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, 6 ev için tahliye kararı verdi.

Evini boşaltan Kader Arslan, AA muhabirine, belediyeden toprak kayması yaşanan bölgede çözüm beklediklerini belirterek, "Belli aralıklarla heyelan oldu, en son bugün büyük kayalar düşünce önlem amaçlı evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık." dedi.

Öte yandan evlerini boşaltan 4 aile yakınlarının yanına giderken, 2 aile Kaymakamlık tarafından A. Gazanfer Bilge İşitme Engelli Okulu Yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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