İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park ederken istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park ederken istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir sitenin park alanına 41 HP 023 plakalı otomobilini bırakmak isteyen Abdülaziz E. (65), fren yerine gaza bastı.

Park alanının önünde 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen araçta sürücü ile yanındaki eşi hafif yaralandı.

Yaralılara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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