İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park ederken istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park ederken istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir sitenin park alanına 41 HP 023 plakalı otomobilini bırakmak isteyen Abdülaziz E. (65), fren yerine gaza bastı.
Park alanının önünde 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen araçta sürücü ile yanındaki eşi hafif yaralandı.
Yaralılara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman