Kocaeli'de istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın yaralandı
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Kocaeli'de istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın yaralandı

01.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:06
Kocaeli'de istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 metrelik istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 metrelik istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Ayten Yıldız, henüz belirlenemeyen nedenle Yenikent Mahallesi Dicle Caddesinde Çamlık kent konutlarında iki binanın arasındaki 4 metrelik istinat duvarından düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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