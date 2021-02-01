Kocaeli'de istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın yaralandı
01.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:06
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 metrelik istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 metrelik istinat duvarından düşen Azerbaycan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Ayten Yıldız, henüz belirlenemeyen nedenle Yenikent Mahallesi Dicle Caddesinde Çamlık kent konutlarında iki binanın arasındaki 4 metrelik istinat duvarından düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal