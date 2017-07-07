Kocaeli'de İstinat Duvarı Yıkıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temel kazısı sırasında istinat duvarı yıkılan 5 katlı bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Kadıbayırı Sokak'ta bir inşaat firması tarafından yapılacak olan konutlar için temel kazı çalışmasına başlandı.



Bu sırada inşaat alanının yanında bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Binanın çökme ihtimaline karşı, 10 dairelik 5 katlı bina ile çevresindeki bazı müstakil evler güvenlik amacıyla boşaltıldı.



İzmit Belediyesi yetkileri, söz konusu binada oturmanın tehlikeli olabileceği ve çöken duvar onarılana kadar binanın mühürlenmesi gerektiğini belirtti.



Bu kararın ardından bina, vatandaşların bazı eşyalarını almalarının ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi.



Öte yandan kazı yapan inşaat şirketinin çalışanları ile boşaltılan bina sakinleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.